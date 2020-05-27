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Здоровье

Названа странная и удивительная особенность коронавируса

Ученые назвали необычную особенность коронавируса нового типа, отличающую его от других вирусов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Австралийские специалисты изучили устойчивость живых организмов к коронавирусу, который связывается с рецептором ACE2, используя остроконечный белок и, чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

«Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно», — подчеркнул профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Ученые выяснили, что инфекция легче всего адаптируется именно к человеческим клеткам, а не к клеткам других видов.

К примеру, даже штамм болезни, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю.

В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
vk.com/barneos22

В итоге специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус мог бы получить такое же распространение, как у людей.

Петровски также обратил внимание на то, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов с течением времени, однако COVID-19 полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться.

Напомним, ранее у кошки в Москве нашли коронавирус и отправили ее на карантин «по месту проживания».

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