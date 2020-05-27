Названа странная и удивительная особенность коронавируса

Ученые назвали необычную особенность коронавируса нового типа, отличающую его от других вирусов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Австралийские специалисты изучили устойчивость живых организмов к коронавирусу, который связывается с рецептором ACE2, используя остроконечный белок и, чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

«Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно», — подчеркнул профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Ученые выяснили, что инфекция легче всего адаптируется именно к человеческим клеткам, а не к клеткам других видов.

К примеру, даже штамм болезни, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю.

В дома барнаульцев залетают летучие мыши. vk.com/barneos22

В итоге специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус мог бы получить такое же распространение, как у людей.

Петровски также обратил внимание на то, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов с течением времени, однако COVID-19 полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться.

Напомним, ранее у кошки в Москве нашли коронавирус и отправили ее на карантин «по месту проживания».