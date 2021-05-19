Названы анализы, которые в медцентрах назначают для «развода» на деньги

Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала « Прайму » про анализы в частных медцентрах.

Гриценко отметила, что большинство анализов, которые назначают в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС.

Речь идет об общем анализе крови, анализе мочи, биохимическом анализе крови, УЗИ и не только — результаты можно принести на прием к частному доктору.

«Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого», — пояснила эксперт.

Для записи на анализы в районной поликлинике нужно прийти к терапевту с направлением от платного доктора.

Впрочем, в государственной поликлинике потребуется время, поэтому многие предпочитают отдать деньги, чтобы сделать все за один день.

Гриценко назвала незаконным требование частных клиник сдавать все анализы у них, например, перед операцией. Все можно сделать по ОМС бесплатно, а также получить заключение для операции.

Кстати, в Хабаровске вскоре перед судом предстанет «чертова дюжина» из медцентров за обман пациентов на 95 млн рублей.