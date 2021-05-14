За обман пациентов на 95 млн рублей будут судить «чертову дюжину» из медцентра

В мошенничестве обвинили 11 менеджеров «медцентров», не имевших познаний в области медицины, и двух лидеров организованной группы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
«Под видом медработников проводили диагностику состояния здоровья клиентов, после чего сообщали об обнаружении серьезных заболеваний. Чтобы быстро излечиться предлагали пройти дорогостоящее лечение с использованием якобы современных технологий и импортного оборудования», — рассказали в ведомстве.
Также заключали договоры с кредитными учреждениями, чтобы дистанционно оформлять кредиты на оплату услуг.
В итоге обманули 828 клиентов, большинство из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 95 млн рублей.
Стоит отметить, что пострадавших гораздо больше — указанная история затрагивает лишь часть группы злоумышленников.
«С 2016 по 2019 год пострадали более 2 300 граждан. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей. На сегодняшний день 13 участников мошеннической схемы уже предстали перед судом. В отношении еще 47 обвиняемых проводится предварительное расследование», — отметили в МВД.
Ранее член Совфеда рассказал о популярном медицинском мошенничестве, на которое в последнее время попадаются многие россияне.