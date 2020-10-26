Названы главные признаки психологической усталости женщин

На психологическую усталость женщины может указывать ряд признаков, среди которых чрезмерная и беспричинная плаксивость, а также отсутствие каких-либо желаний, — сообщает Lenta.ru.

К такому заключению пришла консультант и психолог Екатерина Есичева. По ее словам, психологически уставшие женщины просыпаются с чувством раздражения, и ничто не может поднять им настроение. Утреннюю бодрость сменяет ощущение сильной усталости.

«Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает», — отметила Есичева.

Эксперт также добавила, что таким людям обычно ничего не хочется, и они не знают, что могло бы их порадовать.

Индикаторами психологического истощения и выгорания, помимо прочего, являются чрезмерная и беспричинная плаксивость, ограничение контактов с внешним миром, а также некоторые физиологические расстройства, такие как нарушение аппетита, приступы тошноты и головокружение.