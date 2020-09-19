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Здоровье

Названы продукты для улучшения качества сна

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукты, употребление которых способно улучшить качество сна.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

По словам специалиста, организму требуется мелатонин, уровень которого напрямую зависит от сезона.

Так, в зимнее время года он выше, поскольку ночи становятся длиннее в сравнении с летом. Именно поэтому зимой людям хочется спать больше.

Тем людям, которые испытывают недостаток мелатонина, доктор посоветовал добавить в рацион продукты, в которых эта аминокислота содержится в большом количестве. Это яйца, бананы, помидоры, вишня, твердый сыр, брокколи, орехи и мед.

Кроме того, по словам Мясникова, к снижению уровня мелатонина приводит и яркий свет от гаджетов. Поэтому для нормализации сна следует прекратить пользоваться устройствами за четыре часа до него.

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