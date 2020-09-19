Названы продукты для улучшения качества сна

По словам специалиста, организму требуется мелатонин, уровень которого напрямую зависит от сезона.
Так, в зимнее время года он выше, поскольку ночи становятся длиннее в сравнении с летом. Именно поэтому зимой людям хочется спать больше.
Тем людям, которые испытывают недостаток мелатонина, доктор посоветовал добавить в рацион продукты, в которых эта аминокислота содержится в большом количестве. Это яйца, бананы, помидоры, вишня, твердый сыр, брокколи, орехи и мед.
Кроме того, по словам Мясникова, к снижению уровня мелатонина приводит и яркий свет от гаджетов. Поэтому для нормализации сна следует прекратить пользоваться устройствами за четыре часа до него.