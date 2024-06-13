Дыня, черешня и арбуз
Казалось бы, летом эти ягоды как раз начинают появляться. Однако, оказывается, летом нельзя употреблять ягоды, обладающие мочегонным эффектом. Употребляя эти ягоды, организм обезвоживается, что приводит к тепловому удару. Полностью отказаться от витаминов нельзя, но лучше их употреблять в более прохладную погоду.
Шашлыки
Лето располагает съездить отдохнуть с друзьями и пожарить шашлыков. Но не многие знают, что в шашлыке трудно перевариваемые волокна, которые требуют длительного и усердного переваривания. Этот процесс осложняется тем, что летом наша кровь сгущается, из-за чего обмен веществ значительно замедляется. Из-за этого чаще всего возникает тяжесть в желудке.
Холодные напитки и мороженое
Все мы любим съесть мороженое в жаркую погоду, чтобы охладиться. Однако, съев мороженое и любой прохладительный напиток, наш организм начинает согревать себя изнутри. Эксперты рекомендуют употреблять напитки одинаковые с температурой тела. Так же мороженое может вызвать в жаркую погоду головные боли из-за контраста температур.
Ранее altapress. ru рассказал, как защитить себя от солнечного и теплового удара.
Самое важное - в нашем Telegram-канале