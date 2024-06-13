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Здоровье

Названы продукты, которые нежелательно есть в жару

Лето славится своими ягодами и фруктами, а так же теплой погодой, которая так и располагает съездить пожарить шашлыка. Но можно ли употреблять, казалось бы, эти привычные нам продукты в жару. Altapress.ru расскажет, от чего лучше отказаться в знойную погоду.

Правильное питание.
Правильное питание.
Unsplash.com

Дыня, черешня и арбуз

Казалось бы, летом эти ягоды как раз начинают появляться. Однако, оказывается, летом нельзя употреблять ягоды, обладающие мочегонным эффектом. Употребляя эти ягоды, организм обезвоживается, что приводит к тепловому удару. Полностью отказаться от витаминов нельзя, но лучше их употреблять в более прохладную погоду.

Шашлыки

Лето располагает съездить отдохнуть с друзьями и пожарить шашлыков. Но не многие знают, что в шашлыке трудно перевариваемые волокна, которые требуют длительного и усердного переваривания. Этот процесс осложняется тем, что летом наша кровь сгущается, из-за чего обмен веществ значительно замедляется. Из-за этого чаще всего возникает тяжесть в желудке.

Холодные напитки и мороженое

Все мы любим съесть мороженое в жаркую погоду, чтобы охладиться. Однако, съев мороженое и любой прохладительный напиток, наш организм начинает согревать себя изнутри. Эксперты рекомендуют употреблять напитки одинаковые с температурой тела. Так же мороженое может вызвать в жаркую погоду головные боли из-за контраста температур.

Ранее altapress. ru рассказал, как защитить себя от солнечного и теплового удара.

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