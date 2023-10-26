Названы продукты, которые помогут справится с судорогами

Эксперт рассказал, почему у людей возникают судороги и какие продукты помогут их предотвратить, передает infoforme.

Судороги — признак дефицита магния в организме. Магний укрепляет нервную систему и мышцы.

Как возникает судорога?

Судорога возникает в тот момент, когда мозг дает сигнал о напряжении мышцы, а запрос о расслабление приходит с задержкой.

Если минерала не хватает, то сосуды находятся в постоянном напряжении. Чтобы восполнить дефицит, нужно включить в рацион некоторые продукты.

В первую очередь нужно начать есть овсянку, бананы, куркуму, соевые бобы. А также важно пить минеральную воду.

Ранее сообщалось, что похудевший Игорь Николаев впервые появился на публике после операции.