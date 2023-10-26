Названы продукты, которые помогут справится с судорогами

Судороги — признак дефицита магния в организме. Магний укрепляет нервную систему и мышцы.
Как возникает судорога?
Судорога возникает в тот момент, когда мозг дает сигнал о напряжении мышцы, а запрос о расслабление приходит с задержкой.
Если минерала не хватает, то сосуды находятся в постоянном напряжении. Чтобы восполнить дефицит, нужно включить в рацион некоторые продукты.
В первую очередь нужно начать есть овсянку, бананы, куркуму, соевые бобы. А также важно пить минеральную воду.
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