28 октября
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Здоровье

Названы продукты, которые помогут справится с судорогами

Эксперт рассказал, почему у людей возникают судороги и какие продукты помогут их предотвратить, передает infoforme.

Овсянка.
Овсянка.
опубликовано на yapokupayu.ru

Судороги — признак дефицита магния в организме. Магний укрепляет нервную систему и мышцы.

Как возникает судорога?

Судорога возникает в тот момент, когда мозг дает сигнал о напряжении мышцы, а запрос о расслабление приходит с задержкой.

Если минерала не хватает, то сосуды находятся в постоянном напряжении. Чтобы восполнить дефицит, нужно включить в рацион некоторые продукты.

В первую очередь нужно начать есть овсянку, бананы, куркуму, соевые бобы. А также важно пить минеральную воду.

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