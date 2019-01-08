Названы 9 продуктов, которые провоцируют усталость

Бананы — источник магния, который способен успокаивать, снимать спазмы, но и замедлять кровообращение и пульс. Если съесть за раз много бананов, то заторможенность обеспечена.
В этом продукте содержится триптофан, который стимулирует синтез мелатонина и серотонина, действующих как натуральные снотворные.
Кофе обладает мочегонным эффектом и способно обезвоживать организм, что провоцирует потерю концентрации и слабость. После кофе медики рекомендуют обязательно выпивать чистую негазированную воду.
В вишне также содержится много мелатонина, который улучшает сон. Ее употребление может вызвать сонливость.
Портал сообщает, что с возрастом у людей развивается непереносимость молочного белка. Из-за этого может возникать ощущение утраты энергии, усталости.
История аналогичная, что и с бананами. В орехах много магния. Особенно часто усталость и сонливость после бананов и орехов ощущают люди, в организме которых наблюдается дефицит этого элемента.
Жирное и жареное мясо организм переваривает достаточно долго и энергозатратно. Из-за того, что внутренние силы уходят на пищеварение, человек чувствует усталость.
Эти продукты провоцирует скачки глюкозы, которая вскоре так же резко падает. Итог: ощущение упадка сил, сонливость