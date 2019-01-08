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Названы 9 продуктов, которые провоцируют усталость

Продукты питания могут не только наполнить организм энергией, но и спровоцировать обратное. Эксперты в области здорового питания назвали продукты, которые способны вызвать усталость и сонливость, пишет medikforum.ru.

Зима снежная. Горячий кофе.
Зима снежная. Горячий кофе.
СС0
1 Бананы

Бананы — источник магния, который способен успокаивать, снимать спазмы, но и замедлять кровообращение и пульс. Если съесть за раз много бананов, то заторможенность обеспечена.

2 Йогурт

В этом продукте содержится триптофан, который стимулирует синтез мелатонина и серотонина, действующих как натуральные снотворные.

3 Кофе

Кофе обладает мочегонным эффектом и способно обезвоживать организм, что провоцирует потерю концентрации и слабость. После кофе медики рекомендуют обязательно выпивать чистую негазированную воду.

4 Вишневый сок

В вишне также содержится много мелатонина, который улучшает сон. Ее употребление может вызвать сонливость.

Молоко.
Молоко.
СС0
5 Молочка

Портал сообщает, что с возрастом у людей развивается непереносимость молочного белка. Из-за этого может возникать ощущение утраты энергии, усталости.

6 Орехи

История аналогичная, что и с бананами. В орехах много магния. Особенно часто усталость и сонливость после бананов и орехов ощущают люди, в организме которых наблюдается дефицит этого элемента.

7 Жирное мясо

Жирное и жареное мясо организм переваривает достаточно долго и энергозатратно. Из-за того, что внутренние силы уходят на пищеварение, человек чувствует усталость.

8−9 Мучное и сладкое

Эти продукты провоцирует скачки глюкозы, которая вскоре так же резко падает. Итог: ощущение упадка сил, сонливость

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