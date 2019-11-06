Названы самые нужные специалисты из врачей

«По данным портала Роструда „Работа в России“, в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты», — цитирует сообщение ТАСС.
Из 50 тыс. вакансий для врачей 7 тыс. — предложения работы для терапевтов, а 5 тыс. — для педиатров.
Также российской медицине не хватает анестезиологов-реаниматологов (2,2 тыс. вакансий). За ними следуют врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи.
В десятку самых востребованных специалистов вошли хирурги, врачи общей практики и офтальмологи. Помимо этого, в базе около 30 тыс. вакансий для медсестер, пишет ura.ru.
Общий дефицит медицинских работников в России составляет 25 тыс. человек и эта цифра продолжает расти, сообщает «Национальная служба новостей».
Ранее россияне назвали профессию врача одной из самых интересных — в рейтинге она оказалась на четвертом месте после дизайнера, журналиста и артиста, пишет Nation News.
Ранее врачи Ключевской районной больницы Алтайского края написали открытое письмо губернатору региона Виктору Томенко и региональному министру здравоохранения Дмитрию Попову. Они жалуются на острый дефицит кадров, низкие зарплаты и плохие условия для работы.
Письмо уже подхватили коммунисты и опубликовали текст на сайте краевого отделения КПРФ.