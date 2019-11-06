Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Названы самые нужные специалисты из врачей

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о нехватке врачей.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

«По данным портала Роструда „Работа в России“, в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты», — цитирует сообщение ТАСС.

Из 50 тыс. вакансий для врачей 7 тыс. — предложения работы для терапевтов, а 5 тыс. — для педиатров.

Также российской медицине не хватает анестезиологов-реаниматологов (2,2 тыс. вакансий). За ними следуют врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи.

В десятку самых востребованных специалистов вошли хирурги, врачи общей практики и офтальмологи. Помимо этого, в базе около 30 тыс. вакансий для медсестер, пишет ura.ru.

Общий дефицит медицинских работников в России составляет 25 тыс. человек и эта цифра продолжает расти, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее россияне назвали профессию врача одной из самых интересных — в рейтинге она оказалась на четвертом месте после дизайнера, журналиста и артиста, пишет Nation News.

Ранее врачи Ключевской районной больницы Алтайского края написали открытое письмо губернатору региона Виктору Томенко и региональному министру здравоохранения Дмитрию Попову. Они жалуются на острый дефицит кадров, низкие зарплаты и плохие условия для работы.

Письмо уже подхватили коммунисты и опубликовали текст на сайте краевого отделения КПРФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость