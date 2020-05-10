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Здоровье

Названы самые популярные лекарства в России

Аналитическая компания DSM Group опубликовала список самых продаваемых лекарственных препаратов в России в марте 2020 года. Об этом пишет RT.

Лекарство.
Лекарство.
ССО.

Самыми популярными у россиян стали лекарства для лечения заболеваний нервной системы.

Доля этой группы препаратов на фармацевтическом рынке составила 16,1%. На втором месте — средства для лечения заболеваний респираторной системы. Их доля от общего объема продаж — 15,5%.

В топ-5 также попали препараты группы «пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,2%), средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).

Ранее стало известно, что из непродовольственных товаров в апреле в России больше всего подорожали медикаменты и медицинские товары.

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