Названы серьезные побочные эффекты популярного обезболивающего

Согласно данным Нацслужбы здравоохранения Великобритании, более чем у одного человека из 100, принимавших препарат, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.
«Однако в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения», — выяснили эксперты.
Также в редких случаях не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.
Ибупрофен — лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.
Ранее россиян предупредили об угрозе смертельно опасного грибка на фоне ковида.