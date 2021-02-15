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Здоровье

Названы серьезные побочные эффекты популярного обезболивающего

Популярный обезболивающий препарат ибупрофен способен вызывать серьезные побочные эффекты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Согласно данным Нацслужбы здравоохранения Великобритании, более чем у одного человека из 100, принимавших препарат, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.

«Однако в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения», — выяснили эксперты.

Также в редких случаях не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.

Ибупрофен — лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Ранее россиян предупредили об угрозе смертельно опасного грибка на фоне ковида.

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