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Названы сроки поставок лекарств для ковидных больных на Алтае, лечащихся на дому

Дополнительные 87 млн рублей получил бюджет Алтайского края на закупку лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как сообщил на заседании правительства региона министр здравоохранения Дмитрий Попов, часть средств уже освоена, лекарства — в пути.

В пункте выдачи льготных лекарств.
В пункте выдачи льготных лекарств.
altai.spravedlivo.ru

По словам министра, контракты по закупку лекарств для лечения больных в амбулаторных условиях заключены на 56 из 87 млн рублей.

Дмитрий Попов заверил, что препараты будут поступать в Алтайский край на этой и следующей неделе. Что касается остального объема выделенных денег, то в его освоении ведомство рисков не видит.

Ранее стало известно, что аукционы по закупке лекарств идут не так гладко, как хотелось бы.

Два крупных аукциона по поставкам в Алтайский край антиковидных препаратов для больниц, объявленные в ноябре Центром госзакупок края, не состоялись.

Аптека. Коронавирус.
Аптека. Коронавирус.
соцсети.

На аукционы не было подано ни одной заявки. Не удалось найти поставщика антибиотика цефтриаксона и противовоспалительного препарата дексаметазон.

Что удалось купить

И все же нельзя сказать, что поставщики вообще не заявляются на аукционы.

В начале ноября стало известно, что препараты цефтриаксон и сульбактам для барнаульской горбольницы № 5 готова поставить московская компания «Альфамедсервис». Контракт заключен на 3 млн рублей.

Фирма «Медикан Лизинг-консалтинг» выиграла аукцион по поставке антибиотика левофлоксацина для горбольницы № 12. Стоимость контракта — также 3 млн.

Лекарства. Таблетки.
Лекарства. Таблетки.
CC0

Две компании участвовали в аукционе по интерферону альфа-2b, начальная цена — 3,9 млн рублей. Поставщик еще не определен, работает комиссия.

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