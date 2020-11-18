Названы сроки поставок лекарств для ковидных больных на Алтае, лечащихся на дому

По словам министра, контракты по закупку лекарств для лечения больных в амбулаторных условиях заключены на 56 из 87 млн рублей.
Дмитрий Попов заверил, что препараты будут поступать в Алтайский край на этой и следующей неделе. Что касается остального объема выделенных денег, то в его освоении ведомство рисков не видит.
Ранее стало известно, что аукционы по закупке лекарств идут не так гладко, как хотелось бы.
Два крупных аукциона по поставкам в Алтайский край антиковидных препаратов для больниц, объявленные в ноябре Центром госзакупок края, не состоялись.
На аукционы не было подано ни одной заявки. Не удалось найти поставщика антибиотика цефтриаксона и противовоспалительного препарата дексаметазон.
Что удалось купить
И все же нельзя сказать, что поставщики вообще не заявляются на аукционы.
В начале ноября стало известно, что препараты цефтриаксон и сульбактам для барнаульской горбольницы № 5 готова поставить московская компания «Альфамедсервис». Контракт заключен на 3 млн рублей.
Фирма «Медикан Лизинг-консалтинг» выиграла аукцион по поставке антибиотика левофлоксацина для горбольницы № 12. Стоимость контракта — также 3 млн.
Две компании участвовали в аукционе по интерферону альфа-2b, начальная цена — 3,9 млн рублей. Поставщик еще не определен, работает комиссия.