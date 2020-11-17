Сорвались два аукциона на закупку антиковидных препаратов для алтайских больниц

Два крупных аукциона по поставкам в Алтайский край антиковидных препаратов для больниц, объявленные в ноябре Центром госзакупок края, не состоялись. На аукцион не было подано ни одной заявки. Но ситуация не безнадежная: для ряду других крупных закупок поставщики все же нашлись.

Желающих не нашлось

Не удалось найти поставщика антибиотика цефтриаксона и противовоспалительного препарата дексаметазон, следует из данных портала zakupki.gov.ru.

Центр госзакупок края объявил о закупке цефтриаксона для алтайских медучреждений на 14 млн рублей. Но 10 ноября, по окончании срока подачи заявок, не было подано ни одной, указано в материалах госзакупки.

По этим же причинам не был найден поставщик и препарата дексаметазон. Его применяют для среднетяжелых форм заболевания COVID-19 с пневмонией, согласно последней, девятой, версии рекомендаций Минздрава РФ. Ни одной заявки на аукцион также не поступило.

Горбольница № 12 , Барнаул. avatars.mds.yandex.net

Желающие нашлись

Ранее о том, что найти поставщиков препаратов удается не всегда (или они готовы привезти лекарства только позже срока), так как производители не могут удовлетворить резко возросший спрос, сообщал губернатор края Виктор Томенко.

И все же нельзя сказать, что поставщики вообще не заявляются на аукционы.

В начале ноября стало известно, что препараты цефтриаксон и сульбактам для барнаульской горбольницы № 5 готова поставить московская компания «Альфамедсервис». Контракт заключен на 3 млн рублей.

Фирма «Медикан Лизинг-консалтинг» выиграла аукцион по поставке антибиотика левофлоксацина для горбольницы № 12. Стоимость контракта — также 3 млн.

Две компании участвовали в аукционе по интерферону альфа-2b, начальная цена — 3.9 млн рублей. Поставщик еще не определен, работает комиссия.

Другие закупки

Как уже сообщал altapress.ru, Центр госзакупок края закупает и другие препараты для лечения ковида.

В стадии принятия заявок находятся закупки тоцилизумаба (21,5 млн рублей), умифеновира (11 млн рублей), метилпреднизолона (начальная цена — 4,79 млн рублей), ривароксабан (3,98 млн рублей) и левофлоксацина на 57 млн рублей.

Комментируя проблему дефицита лекарств в аптеках, губернатор Томенко сообщил, что в больницах региона его нет — создан большой запас.

Аптека. Коронавирус. соцсети.

Кроме того, на закупку бесплатных лекарств для амбулаторных больных краю выделено из федерального бюджета 87 млн рублей. И это позволит обеспечить ими тех, кто сегодня не может купить в аптеке то, что ему прописали.

А 15 ноября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производители лекарственных препаратов в России максимально нарастили мощности, и ситуация в стране улучшается.