Аптеки «под потолок завалены» лекарствами, но народу продавать не разрешают

Омские фармацевты пожаловались на сбои в системе маркировки, из-за которых они не могут продавать людям лекарства, хотя склады заполнены, сообщает « Новый Омск ».

Напомним, обязательную маркировку лекарств ввели в 2020 году. И так случилось, что дефицит препаратов в аптеках по всей стране спровоцировал не только ажиотажный спрос, но и проблемы с маркировкой.

Накануне, в начале ноября, когда проблема максимально обострилась, власти объявили о временном послаблении для аптек — на время пандемии маркировку сделали бесплатной.

В аптеках подумали, что такая мера упростит процедуру закупки препаратов, и дефицит постепенно устранят, но не тут-то было — это привело к еще большему коллапсу.

Как отмечает издание, спустя неделю после послабления аптеки завалили заказанными лекарствами, но продать их невозможно: в системе маркировки произошел технический сбой.

Аптека. Коронавирус. соцсети.

«Товар у нас стоит, но принять его мы не можем. То есть препараты есть, но проблему дефицита это никак не решает — продавать его нельзя пока мы не получим соответствующего разрешения. Система работает так: мы сканируем товар, отправляем данные и ждем получения ответной квитанции. Только после этого можно его продавать», — пояснил изданию руководитель одной из аптечных сетей.

Он подчеркнул, что проблема возникает с получением ответных квитанций: кто-то их ждет с прошлой недели, кто-то сутки, кому-то они приходят через полчаса — логики никакой нет.

«Товар заказываем каждый день, оперативно отправляем данные в систему маркировки и потом часами или днями ждем квитанции. Маленькие по размеру аптеки уже под потолок завалены коробками, но с этим ничего нельзя сделать», — заявил собеседник.

Ранее в Кемерове «километровая очередь» за лекарством от пневмонии выстроилась в аптеку в День народного единства.