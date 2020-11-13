Аптеки «под потолок завалены» лекарствами, но народу продавать не разрешают

Напомним, обязательную маркировку лекарств ввели в 2020 году. И так случилось, что дефицит препаратов в аптеках по всей стране спровоцировал не только ажиотажный спрос, но и проблемы с маркировкой.
Накануне, в начале ноября, когда проблема максимально обострилась, власти объявили о временном послаблении для аптек — на время пандемии маркировку сделали бесплатной.
В аптеках подумали, что такая мера упростит процедуру закупки препаратов, и дефицит постепенно устранят, но не тут-то было — это привело к еще большему коллапсу.
Как отмечает издание, спустя неделю после послабления аптеки завалили заказанными лекарствами, но продать их невозможно: в системе маркировки произошел технический сбой.
«Товар у нас стоит, но принять его мы не можем. То есть препараты есть, но проблему дефицита это никак не решает — продавать его нельзя пока мы не получим соответствующего разрешения. Система работает так: мы сканируем товар, отправляем данные и ждем получения ответной квитанции. Только после этого можно его продавать», — пояснил изданию руководитель одной из аптечных сетей.
Он подчеркнул, что проблема возникает с получением ответных квитанций: кто-то их ждет с прошлой недели, кто-то сутки, кому-то они приходят через полчаса — логики никакой нет.
«Товар заказываем каждый день, оперативно отправляем данные в систему маркировки и потом часами или днями ждем квитанции. Маленькие по размеру аптеки уже под потолок завалены коробками, но с этим ничего нельзя сделать», — заявил собеседник.
Ранее в Кемерове «километровая очередь» за лекарством от пневмонии выстроилась в аптеку в День народного единства.