В России временно упростили маркировку лекарств

Сбои в системе стали одной из причин дефицита препаратов в аптеках и ухода иностранных фармкомпаний с российского рынка.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, с 1 июля, когда была запущена система маркировки лекарств, в ней зафиксировано два сбоя. Оба были устранены оператором в течение суток. Проблемы есть, но, как утверждает министр, они связаны не с самой системой, а с «недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами».

После введения уведомительного порядка аптеки смогут отпускать препараты, не дожидаясь отклика от системы маркировки.

«Аптеки, получив партию лекарственных препаратов, уведомляют об этом систему. И этого достаточно, то есть больше ничего не ждут от системы, никакой обратной связи. Они просто уведомляют об этом и потом продают лекарства. Система сама автоматически производит все оформление, достраивает цепочку. Для этого аптеке надо, соответственно, делать все по закону: принять препараты, продать их, выдать покупателю кассовый чек, и вся эта информация с кассы уходит в систему, достраивая цепочку. Любая аптека, когда покупает препарат, — до маркировки, не важно, — все равно принимает у себя в своих учетных системах эти препараты к себе на баланс», пояснил bfm.ru Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий .

Обращения

Участники рынка еще весной обращались в Госдуму с просьбой отложить введение обязательной маркировки лекарств из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Власти не прислушались.

Медицина , лекарства. CC0

Ажиотаж

Летом все было относительно спокойно. Но уже в октябре к традиционному сезонному росту заболеваемости ОРВИ добавилось резкое увеличение числа заражений коронавирусом. Как результат — ажиотажный спрос на лекарства. Ну и сама система маркировки, видимо, еще далека от идеала. Многие препараты из российских аптек просто исчезли.

Между тем Ассоциация фармпроизводителей пока не видит улучшений на рынке как минимум потому, что производителей это упрощение не коснулось.

Ушли с рынка

Компания «Гедеон Рихтер Рус», российская «дочка» международной фармацевтической корпорации Gedeon Richter, приостановила поставки лекарств в Россию до конца октября.

Компания направила письмо Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и своим партнерам, в котором сообщила, что не может ввезти в Россию медикаменты из перечня жизненно важных препаратов из-за технических сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Из-за этого «Гедеон Рихтер Рус» была вынуждена развернуть три машины на границе России, еще одна поставка находится на таможне уже две недели.

В компании рассказали, что с 30 сентября ежедневно обращаются к оператору системы маркировки, Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), однако технические проблемы так и не решены.

Лекарство. ССО.

«Гедеон Рихтер Рус» выпускает 25 лекарств, из которых 17 включены в список жизненно важных.

Депутаты пишут

23 октября депутаты от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки.

«Этот еще не отлаженный механизм идет вразрез с эпидемиологическими реалиями в России. Ситуация по регионам близка к катастрофической. Все необходимые медикаменты присутствуют на складах поставщиков лекарственных препаратов, но их просто не могут реализовать аптекам ввиду проблем с новой системой маркировки», — пишут депутаты вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Они также предложили отменить штрафы аптекам за нарушения в предоставлении сведений в систему МДЛП.