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10 ноября 3°C
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Минздрав Алтая задумал снизить социальную напряженность за счет выдачи бесплатных лекарств

Барнаульский штаб по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции признал, что в аптеках города есть дефицит лекарств. Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. Заседание глава Барнаула Вячеслав Франк провел по видеоконференцсвязи.

Лекарства.
Лекарства.
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«Дефицит лекарств, к сожалению, в городских аптеках присутствует. На следующей неделе мы планируем начать выдачу бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Что должно снизить социальную напряженность», — считает начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанна Вахлова.

Ранее сообщалось, что Центр госзакупок Алтайского края объявил крупные аукционы по приобретению препаратов, применяемых при лечении COVID-19: левофлоксацина, цефтриаксона и дексаметазона, интерферона-альфа и гепарина.

Что еще обсудил штаб

  • Всего в Барнауле в инфекционных госпиталях организовали около 3,5 тыс. коек для коронавирусных больных.
  • Ежесуточно в скорую помощь поступает около 1 100 вызовов, на дежурстве постоянно находится 60−65 бригад, а время ожидания постепенно сокращается.
  • Предприниматели передали в медицинские учреждения около 26 тыс. респираторов.
  • Детские сады посещают 58% воспитанников, закрыто 11 групп в 11 детских садах: две группы по причине COVID-19, 9 из-за ОРВИ.
  • Пассажиропоток в общественном транспорте за неделю снизился еще на 4%.
  • За неделю провели около 100 рейдов в 946 организаций, выявили 76 нарушений и по всем составили протоколы.
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