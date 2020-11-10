Минздрав Алтая задумал снизить социальную напряженность за счет выдачи бесплатных лекарств

Барнаульский штаб по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции признал, что в аптеках города есть дефицит лекарств. Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. Заседание глава Барнаула Вячеслав Франк провел по видеоконференцсвязи.

«Дефицит лекарств, к сожалению, в городских аптеках присутствует. На следующей неделе мы планируем начать выдачу бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Что должно снизить социальную напряженность», — считает начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанна Вахлова.

Ранее сообщалось, что Центр госзакупок Алтайского края объявил крупные аукционы по приобретению препаратов, применяемых при лечении COVID-19: левофлоксацина, цефтриаксона и дексаметазона, интерферона-альфа и гепарина.

Что еще обсудил штаб