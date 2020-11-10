Минздрав Алтая задумал снизить социальную напряженность за счет выдачи бесплатных лекарств

«Дефицит лекарств, к сожалению, в городских аптеках присутствует. На следующей неделе мы планируем начать выдачу бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Что должно снизить социальную напряженность», — считает начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанна Вахлова.
Ранее сообщалось, что Центр госзакупок Алтайского края объявил крупные аукционы по приобретению препаратов, применяемых при лечении COVID-19: левофлоксацина, цефтриаксона и дексаметазона, интерферона-альфа и гепарина.
Что еще обсудил штаб
- Всего в Барнауле в инфекционных госпиталях организовали около 3,5 тыс. коек для коронавирусных больных.
- Ежесуточно в скорую помощь поступает около 1 100 вызовов, на дежурстве постоянно находится 60−65 бригад, а время ожидания постепенно сокращается.
- Предприниматели передали в медицинские учреждения около 26 тыс. респираторов.
- Детские сады посещают 58% воспитанников, закрыто 11 групп в 11 детских садах: две группы по причине COVID-19, 9 из-за ОРВИ.
- Пассажиропоток в общественном транспорте за неделю снизился еще на 4%.
- За неделю провели около 100 рейдов в 946 организаций, выявили 76 нарушений и по всем составили протоколы.