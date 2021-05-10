10 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Названы внешние признаки предракового состояния

Частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса могут говорить о предраковом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram хирурга и онколога Ивана Карасева.

Горло.
Горло.
СС0

«Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования», — уточнил врач.

По словам специалиста, удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, а также сужении просвета гортани с нарушением дыхания.

Также Иван Карасев добавил, что при операции необходимо удалить образования «под корень» во избежание рецидивов.

По его словам, при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в злокачественные образования.

Ранее эксперты назвали семь признаков рака полости рта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость