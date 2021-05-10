Названы внешние признаки предракового состояния

«Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования», — уточнил врач.
По словам специалиста, удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, а также сужении просвета гортани с нарушением дыхания.
Также Иван Карасев добавил, что при операции необходимо удалить образования «под корень» во избежание рецидивов.
По его словам, при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в злокачественные образования.
Ранее эксперты назвали семь признаков рака полости рта.