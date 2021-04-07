Эксперты назвали 7 признаков рака полости рта

Специалисты напомнили характерные признаки и симптомы рака полости рта, который часто остается незамеченным до самых поздних стадий.

Признаки перечислил medikforum.ru.

Среди предупреждающих признаков рака ротовой полости и горла называют:

незаживающие язвы во рту,

кровотечение во рту , которое длится более семи дней,

которое длится более семи дней, медленно растущие комки во рту или на шее,

неутихающая более двух недель боль во рту,

резкие изменения голоса , особенно у курящих людей,

особенно у курящих людей, постоянные боли в обоих ушах,

онемение нижней губы и подбородка.

Отмечается, что рак ротовой полости среди мужчин встречается в два раза чаще, а также растет количество пациентов с этим заболеванием в возрасте до 50 лет.

Ранее онколог назвал главные симптомы рака желудка.