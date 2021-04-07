Эксперты назвали 7 признаков рака полости рта

Признаки перечислил medikforum.ru.
Среди предупреждающих признаков рака ротовой полости и горла называют:
- незаживающие язвы во рту,
- кровотечение во рту, которое длится более семи дней,
- медленно растущие комки во рту или на шее,
- неутихающая более двух недель боль во рту,
- резкие изменения голоса, особенно у курящих людей,
- постоянные боли в обоих ушах,
- онемение нижней губы и подбородка.
Отмечается, что рак ротовой полости среди мужчин встречается в два раза чаще, а также растет количество пациентов с этим заболеванием в возрасте до 50 лет.
Ранее онколог назвал главные симптомы рака желудка.