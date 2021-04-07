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Здоровье

Эксперты назвали 7 признаков рака полости рта

Специалисты напомнили характерные признаки и симптомы рака полости рта, который часто остается незамеченным до самых поздних стадий.

Рот, губы.
Рот, губы.
СС0

Признаки перечислил medikforum.ru.

Среди предупреждающих признаков рака ротовой полости и горла называют:

  • незаживающие язвы во рту,
  • кровотечение во рту, которое длится более семи дней,
  • медленно растущие комки во рту или на шее,
  • неутихающая более двух недель боль во рту,
  • резкие изменения голоса, особенно у курящих людей,
  • постоянные боли в обоих ушах,
  • онемение нижней губы и подбородка.

Отмечается, что рак ротовой полости среди мужчин встречается в два раза чаще, а также растет количество пациентов с этим заболеванием в возрасте до 50 лет.

Ранее онколог назвал главные симптомы рака желудка.

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