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Здоровье

Онколог назвал главные симптомы рака желудка

Рак желудка занимает третье место по смертности среди онкологических заболеваний. Поэтому так важно распознавать его на ранних стадиях.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Онколог и хирург Иван Карасев назвал основные симптомы, на которые должен обратить внимание врач и пациент.

В первую очередь, насторожить должны проблемы желудочно-кишечного тракта: изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения, вплоть до следов крови. Все это может предвещать онкологическое заболевание.

Карасев также напомнил, что в группе риска состоят люди с хроническими заболеваниями ЖКТ — с хроническими гастритами, язвами и полипами желудка, пишет «Российская газета».

Важно вести здоровый образ жизни. К скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания, наличие бактерии Helicobacter Pylori.

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