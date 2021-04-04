Онколог назвал главные симптомы рака желудка

Рак желудка занимает третье место по смертности среди онкологических заболеваний. Поэтому так важно распознавать его на ранних стадиях.

Онколог и хирург Иван Карасев назвал основные симптомы, на которые должен обратить внимание врач и пациент.

В первую очередь, насторожить должны проблемы желудочно-кишечного тракта: изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения, вплоть до следов крови. Все это может предвещать онкологическое заболевание.

Карасев также напомнил, что в группе риска состоят люди с хроническими заболеваниями ЖКТ — с хроническими гастритами, язвами и полипами желудка, пишет «Российская газета».

Важно вести здоровый образ жизни. К скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания, наличие бактерии Helicobacter Pylori.