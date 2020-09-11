Названы заболевания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Так, запрет распространяется на пациентов, которые принимают иммунодепрессивные препараты — например, при онкологических заболеваниях.
Но в любом случае разрешение на вакцинацию может выдать только лечащий врач больного.
Иммунолог отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.
Риски
Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил ранее академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
Никто до конца не знает, как тип первой российской вакцины от COVID-19 будет вести себя в организме человека., отмечает иммунолог.
Старт
Между тем 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса, пишут РИА Новости.