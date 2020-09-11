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Здоровье

Названы заболевания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, наличие которых является абсолютным противопоказанием для прививки от коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
CC0

Так, запрет распространяется на пациентов, которые принимают иммунодепрессивные препараты — например, при онкологических заболеваниях.

Но в любом случае разрешение на вакцинацию может выдать только лечащий врач больного.

Иммунолог отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.

Риски

Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил ранее академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Никто до конца не знает, как тип первой российской вакцины от COVID-19 будет вести себя в организме человека., отмечает иммунолог.

Старт

Между тем 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса, пишут РИА Новости.

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