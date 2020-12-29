Названо количество жителей Алтайского края, победивших коронавирус

По итогам недели общее число выздоровевших от ковида в Алтайском крае приблизилось к отметке в 30 тыс., сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На 29 декабря в регионе здоровы 29 817 (92%) из 32 488 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Число пациентов, которые справились с коронавирусом по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 448 человек, а коэффициент остался на том же уровне и составил 92%. Таким образом, доля пациентов, победивших коронавирус в крае остается на одном уровне уже более трех недель подряд.

По итогам недели край на втором месте среди регионов Сибири с самой высокой долей выздоровевших, а также по-прежнему входит в десятку субъектов российского рейтинга.

Также Алтайский край входит в тройку сибирских регионов с наибольшим абсолютным числом выздоровевших. За прошедшие семь дней число пациентов, победивших коронавирус в Алтайском крае, составляло от 172 до 243 в сутки.

В целом по Сибири число пациентов, которые справились с коронавирусом, составило 238 316 человек.