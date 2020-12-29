Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 декабря -28°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Названо количество жителей Алтайского края, победивших коронавирус

По итогам недели общее число выздоровевших от ковида в Алтайском крае приблизилось к отметке в 30 тыс., сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

На 29 декабря в регионе здоровы 29 817 (92%) из 32 488 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Число пациентов, которые справились с коронавирусом по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 448 человек, а коэффициент остался на том же уровне и составил 92%. Таким образом, доля пациентов, победивших коронавирус в крае остается на одном уровне уже более трех недель подряд.

По итогам недели край на втором месте среди регионов Сибири с самой высокой долей выздоровевших, а также по-прежнему входит в десятку субъектов российского рейтинга.

Также Алтайский край входит в тройку сибирских регионов с наибольшим абсолютным числом выздоровевших. За прошедшие семь дней число пациентов, победивших коронавирус в Алтайском крае, составляло от 172 до 243 в сутки.

В целом по Сибири число пациентов, которые справились с коронавирусом, составило 238 316 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость