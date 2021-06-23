Не менее 4 млн доз «лайтовой» вакцины от ковида поручил поставить Мишустин в регионы

Также до 25 июня Росрезерв, Минздрав и Минфин должны проработать поставку еще не менее 4 млн доз вакцины «Спутника Лайт» в субъекты РФ.
Минпромторгу поручено доложить о принятии мер по обеспечению ковидных больниц запасами кислорода.
Премьер-министр рекомендовал главам регионов сформировать достаточный резерв коечного фонда для пациентов с COVID-19, пишет Lenta.ru.
Об этом сообщается на сайте кабмина 23 июня.
Между тем о дефиците вакцин от ковида уже сообщили главы Томской области и Башкирии.
Ранее сообщалось, как эксперты оценили прививочную кампанию в России.