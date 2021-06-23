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Здоровье

Не менее 4 млн доз «лайтовой» вакцины от ковида поручил поставить Мишустин в регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Также до 25 июня Росрезерв, Минздрав и Минфин должны проработать поставку еще не менее 4 млн доз вакцины «Спутника Лайт» в субъекты РФ.

Минпромторгу поручено доложить о принятии мер по обеспечению ковидных больниц запасами кислорода.

Премьер-министр рекомендовал главам регионов сформировать достаточный резерв коечного фонда для пациентов с COVID-19, пишет Lenta.ru.

Об этом сообщается на сайте кабмина 23 июня.

Между тем о дефиците вакцин от ковида уже сообщили главы Томской области и Башкирии.

Ранее сообщалось, как эксперты оценили прививочную кампанию в России.

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