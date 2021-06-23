Фальшивые сертификаты, отсутствие выбора, принуждение. Эксперты оценили прививочную кампанию в России

О том, почему россияне упускают шанс победить коронавирус, высказались эксперты «Росбалта». Интернет-издание отследило последние тенденции вакцинации в стране — в частности, насколько вырос спрос на поддельные сертификаты «прививки» от ковида, как проходит агитация, какую роль играют власти в вопросе вирусологии.

Запросы и «сертификаты»

За последний месяц количество запросов о покупке липовых сертификатов о вакцинации в интернете выросло в несколько сотен раз, подсчитали аналитики. По их данным, купить фальшивую справку хотели бы больше миллиона россиян.

Между тем обязательной вакцинация стала только в 15 регионах страны, и не для всех, а для отдельных категорий работников.

«В последнее время у нас в агентстве выросло количество запросов от клиентов на продвижение „бизнеса на сертификатах“. Эти „предприниматели“ создают сайты-лендинги, которые продают сертификаты и справки, и обращаются в рекламные агентства для того, чтобы продвигать свое предложение на рынке. Цены на сертификаты у них варьируются от 1800 до 15 000 рублей», — рассказал преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ, эксперт Агентства инноваций Москвы, руководитель агентства Pride. marketing Михаил Казаков.

Так вот, по данным Google, за последний месяц популярность запроса «купить сертификат о вакцинации» выросла на 850%. Если учитывать все вариации запросов, то, по данным Yandex Wordstat, запросов на покупку сертификатов больше 120 тыс. в месяц.

«КовиВак», вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Цифра

С начала года Роскомнадзор уже заблокировал около 150 страниц, продававших сертификаты о вакцинации против коронавируса, пишет «Коммерсант».

Доверие

«Когда люди не идут вакцинироваться, и вместо бесплатной прививки выбирают заплатить за липовый сертификат, мне кажется, это вообще результат падения доверия к государству… В такой ситуации, когда в сети ежедневно появляется огромное количество проверенной и непроверенной информации об эффективности прививок от ковида, а власти вводят обязательную вакцинацию, пусть и не для всех, вполне ожидаемо, что люди будут искать обходные пути», — говорит член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, CEO Digital Partners Consulting Петр Дворянкин.

Психология

Есть несколько психологических причин, по которым россияне не идут прививаться, считает профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС Александр Асмолов.

Нашим препаратам не хватает независимых экспертных оценок, а вот споров вокруг них — сколько угодно, что вгоняет людей в ступор, считает эксперт.

Коронавирус. unsplash.com

«Люди верят вакцинам в том случае, если об их эффективности говорит не только государство или сами разработчики этих вакцин, но и независимые эксперты. Именно поэтому мы каждый раз так радуемся, когда в одном из независимых экспертных органов, таких как Lancet, появляется информация о той или иной вакцине. Но только те, кто довел круг экспертной проверки вакцин до конца, получают международные сертификаты и входят в круг вакцин, которые считаются признанными профессиональным сообществом. Это надо четко понимать», — считает Асмолов.

Росту недоверия немало способствуют и власти, которые сами нередко выступают поставщиками разного рода дезинформации: «Чем больше по телевизору нам говорят, как все прекрасно у нас, и как много трагичных случаев с вакцинацией в других странах, тем больше растет недоверие к прививочной кампании в целом. Власти здесь используют один из самых банальных психологических приемов — механизм запугивания».

Принуждение тоже работает не на пользу прививочной кампании.

Выбор на фоне прививочного патриотизма

Отсутствие выбора также негативно сказывается на прививочной кампании.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

«В вопросах вакцинации забота о здоровье людей у нас сталкивается с политическими и экономическими интересами страны. Каждый раз, когда мы говорим, что мы изолируемся от вакцин других стран, которые уже получили международный паспорт, я считаю, это действия против человечества. Именно невозможность выбрать ту вакцину, в которую веришь, и приводит к тому, что люди не хотят прививаться вообще. Я считаю, что нет ничего более рискованного для прививочной кампании, чем государственный прививочный патриотизм», — отметил Асмолов.

Не веря в вакцинацию, люди готовы идти на массовую фальсификацию сертификатов. Но, уверен эксперт, «липовый сертификат как фиговый листок спасет вас от начальника, но не спасет вашу жену, вашего ребенка, ваших родителей и вас самих от коронавируса».

Дефицит «Спутника-V»?

Накануне было официально объявлено, что страна столкнулась с дефицитом вакцины «КовиВак». Правда, разработчик уже успокоил — к концу июня центр изготовит порядка 1 млн доз.

«Поскольку людям сейчас вкалывают ЭпиВакКорону, которая принципиально не может рассматриваться как пригодная для использования вакцина, препарата „Спутник-V“, видимо, тоже не хватает», — считает врач, профессор ВШЭ, вице-президент Межрегионального общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Коронавирус. Вакцина. CC0

В такой ситуации, по мнению эксперта, разумно было бы в первую очередь вакцинировать группы риска и тех, кто не получил ни одной дозы вакцины. То есть — привить людей хотя бы по разу.

«Вместо этого сейчас явным образом ставится задача как можно больше насчитать вколотых доз. Для этого педалируется идея о ревакцинации, призывают вакцинироваться всех, в том числе и беременных женщин», — считает Власов.

По его мнению, такое бюрократическое насилие играет скорее против прививочной кампании.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала попытки заставить людей привиться нечестной игрой. Омбудсмен отметила, что сама идея правильная — оградить общество, а механизмы, которыми она реализуется порождают массовый психоз, боязнь людей к принуждению.

«Железная» проблема

В октябре 2020-го президент РФ Владимир Путин рассказал о «железной» проблеме производства вакцины от коронавируса.

Проблема заключается в нехватке соответствующего оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет».

Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.

Пандемия продолжается.