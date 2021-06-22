В прививочных пунктах Москвы закончилась вакцина «КовиВак»

Мэрия Москвы сообщила на официальном сайте, что в прививочных пунктах столицы закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром имени М.П. Чумакова.

«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении мэрии.

Как пишет «Интерфакс», 18 июня Департамент здравоохранения Москвы сообщал, что проблемы с записью на вакцинацию препаратом «КовиВак» связаны с тем, что он поступил в ограниченном количестве. Вакцина была распределена лишь по пяти прививочным пунктам столицы.

В Центре имени Чумакова заявили, что производство и поставка вакцины идет по графику, и пообещали отгрузить обещанный миллион доз вакцины до конца июня.

«КовиВак» от Федерального научного центра им М.П. Чумакова — одна из четырех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Как и остальные, двухфазная: интервал между введением первой и второй доз составляет две недели.

Наиболее активно для вакцинации в России на данный момент используют вакцину «Спутник V».

Напомним, в Алтайский край 27 мая поступило чуть более 2,3 тыс. комплектов вакцины «КовиВак». Тогда в региональном правительстве сообщали, что вскоре ожидают новую поставку.