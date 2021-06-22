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Жизнь

В прививочных пунктах Москвы закончилась вакцина «КовиВак»

Мэрия Москвы сообщила на официальном сайте, что в прививочных пунктах столицы закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром имени М.П. Чумакова.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении мэрии.

Как пишет «Интерфакс», 18 июня Департамент здравоохранения Москвы сообщал, что проблемы с записью на вакцинацию препаратом «КовиВак» связаны с тем, что он поступил в ограниченном количестве. Вакцина была распределена лишь по пяти прививочным пунктам столицы.

В Центре имени Чумакова заявили, что производство и поставка вакцины идет по графику, и пообещали отгрузить обещанный миллион доз вакцины до конца июня.

«КовиВак» от Федерального научного центра им М.П. Чумакова — одна из четырех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Как и остальные, двухфазная: интервал между введением первой и второй доз составляет две недели.

Наиболее активно для вакцинации в России на данный момент используют вакцину «Спутник V».

Напомним, в Алтайский край 27 мая поступило чуть более 2,3 тыс. комплектов вакцины «КовиВак». Тогда в региональном правительстве сообщали, что вскоре ожидают новую поставку.

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