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Здоровье

Не под мышкой. Врач рассказала, как правильно мерить температуру

Высокая температура — один из главных симптомов ОРВИ и коронавируса. Врач-терапевт, автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина уверена, что многие неправильно используют градусник, сообщает радио Sputnik.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Врач уверена, температура под мышкой не всегда точная. Человек двигает рукой, непонятно, на какую глубину засовывает градусник, а это влияет на точность. Температура может оказаться ниже, чем есть на самом деле.

Кашубина рекомендует переучиться измерять температуру во рту. Однако в таком случае нужно делать поправку, что температура там всегда выше.

Если вам нужна очень точная температура, то лучший выбор — электронный градусник или безртутный стеклянный градусник, рассказывает Ольга Кашубина.

«Я бы рекомендовала сразу исключить вариант покупки ртутного градусника. Никакая точность не оправдывает его опасности», — объяснила врач.

Из всех современных вариантов лучшим считается электронный градусник. Тот самый, который пищит, уточнила Кашубина.

«Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать 1−2 минуты. Об этом написано в большинстве инструкций, но почему-то так срабатывают рефлексы, что раз пропищал, пора сразу смотреть. Лучше подождать пару минут после звукового сигнала и убедиться, что это точная температура», — заявила Кашубина.

Ранее сообщалось, что бесконтактные термометры в организациях Алтайского края часто «занижают» температуру входящих.

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