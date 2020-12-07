Неизвестная болезнь «подкосила» сразу более 300 индусов. Симптомы

Более 300 человек госпитализированы в южноиндийском городе Элуру с симптомами неустановленной болезни. Один из пациентов скончался.

Пациенты со сходными симптомами заболевания начали поступать в горбольницы 5 декабря.

К вечеру 6 декабря было госпитализировано уже 315 человек. Большинство из них мужчины. У пациентов наблюдаются симптомы эпилепсии, обмороки, головокружение, острая головная боль.

Тесты показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

Возбудитель массового заражения все еще не выявлен. В лаборатории отправлены образцы продуктов, воды. У пациентов берут анализы. Но пока установить причину, из-за которой 315 человек за сутки оказались в больницах, не удалось.

В Минздраве страны не исключают версию загрязнения воздуха или употребления некачественных продуктов, пишет НТВ.

Ранее больше 100 рыбаков подхватили неизвестную заразу в Сенегале. Их тела покрылись кожными высыпаниями, похожими на струпья.

Пандемия

ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта этого года. В ноябре во Всемирной организации здравоохранения заявили об угрозе новой пандемии, с которой человечество может столкнуться после победы над коронавирусом. По мнению экспертов, к такому результату может привести необоснованный и массовый прием антибиотиков.