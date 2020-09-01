Немецкий химик усомнился в том, что сибирские врачи не диагностировали отравление у Навального

Оппозиционера Алексея Навального, который с признаками тяжелого отравления находится на лечении в Берлине, спасла экстренная посадка самолета авиакомпании S7, сообщил ученый-химик Марк-Михаэль Блум, пишет «Росбалт».

«Если бы пилот не приземлился в Омске, Навальный бы, вероятно, умер», — цитирует эксперта A-Daily.

Немец также считает, что омские врачи заподозрили у больного отравление — иначе бы ему, по сообщениям в российских СМИ, не стали бы вводить атропин. В «Шарите» оппозиционеру тоже вводят тот же антидот, полагая, что на состоянии Навального сказалось попадание в организм токсичного вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

«На мой взгляд, это говорит о том, что уже тогда было подозрение на отравление. Если у кого-то резко упал уровень сахара в крови, как потом говорили про Навального, я не дам ему атропин», — сказал химик.

Он также предположил, что берлинские врачи смогут установить, каким именно веществом отравили россиянина, проведя анализ плазмы крови.

Блум отметил, что не торопится обвинять российские спуцслужбы в попытке покушения на Навального. «Этого я сказать не могу. Но если бы это было так, то я бы задался вопросом, почему русские опять попались на применении известных во всем мире отравляющих веществ? Неужели они настолько глупы? Тем более что есть и более эффективные способы убийства, как бы цинично это ни звучало», — аргументировал химик.

Россия инцидент с Навальным вообще (по крайней мере пока) не рассматривает как отравление. Российские правоохранители затребовали у Германии анализы Алексея Навального.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев высказался о ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в своем Telegram-канале.

Соловьев заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения Навального. По мнению телеведущего, омских врачей подвергли настоящей травле, при этом любое заявление немецких докторов общество воспринимает без какой-либо критики.

Телеведущий предложил собрать консилиум омских, московских и немецких медиков — чтобы избежать политизации лечения оппозиционера.