Соловьева заинтересовало, чем болел и как питался Навальный в последнее время

Соловьев заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения Навального. По мнению телеведущего, омских врачей подвергли настоящей травле, при этом любое заявление немецких докторов общество воспринимает без какой-либо критики.

Телеведущий предложил собрать консилиум омских, московских и немецких медиков — чтобы избежать политизации лечения оппозиционера.

По мнению телеведущего, личный врач Навального и сопровождавшие его в поездке сторонники должны ответить на некоторые вопросы. Так, Соловьева интересует, чем болел оппозиционер в последнее время, какие препараты принимал, как питался до и во время поездки и в какой момент произошло резкое изменение самочувствия.

Также Соловьев пожелал выздоровления Навальному и выразил надежду на то, что он полностью восстановится, пишет Lenta.ru.

Между тем Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. В то же время ведомство направило в Германию запрос о правовой помощи по этой ситуации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Навальным.

Что произошло

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

Навальный находится в искусственной коме.