Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении Навального

Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. В то же время ведомство направило в Германию запрос о правовой помощи по этой ситуации, пишет «Интерфакс»

Алексей Навальный с супругой Юлей.
Алексей Навальный с супругой Юлей.
instagram.com/navalny.

Как пояснил изданию официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой Charite, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов. В ведомстве подчеркивают, что Германия выразила готовность сотрудничать по этому вопросу.

В данный же момент Генрокуратура не установила каких-либо данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального». В ведомстве заявили о проведенной доследственной проверке, отметив, что такая проверка является стандартной при серьезных происшествиях с авиапассажирами.

Накануне Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Навальным.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость