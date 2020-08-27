Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении Навального

Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. В то же время ведомство направило в Германию запрос о правовой помощи по этой ситуации, пишет «Интерфакс»

Как пояснил изданию официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой Charite, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов. В ведомстве подчеркивают, что Германия выразила готовность сотрудничать по этому вопросу.

В данный же момент Генрокуратура не установила каких-либо данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального». В ведомстве заявили о проведенной доследственной проверке, отметив, что такая проверка является стандартной при серьезных происшествиях с авиапассажирами.

Накануне Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Навальным.