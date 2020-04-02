Необходимо продлить нерабочую неделю, считает глава Роспотребнадзора

Нерабочий период в России необходимо продлить, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, веденная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса, сообщает ТАСС .

«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время», — сказала Попова.

Глава ведомства пояснила журналистам важную особенность: период инкубации для вируса составляет 14 дней, отмечает «Интерфакс». Соответственно, период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням.

«Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно быть больше», — сказала Попова. — Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода", — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом уже виден результат принятых мер, включая решения о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране, считает Попова.

<Неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей президент Владимир Путин.>

Эпидимический процесс

Попова также сообщила — 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса.

«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала она.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране усложняется.