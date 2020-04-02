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Здоровье

Необходимо продлить нерабочую неделю, считает глава Роспотребнадзора

Нерабочий период в России необходимо продлить, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, веденная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

"Лента" во время карантина.
"Лента" во время карантина.
altapress.ru

«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время», — сказала Попова.

Глава ведомства пояснила журналистам важную особенность: период инкубации для вируса составляет 14 дней, отмечает «Интерфакс». Соответственно, период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням.

«Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно быть больше», — сказала Попова. — Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода", — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом уже виден результат принятых мер, включая решения о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране, считает Попова.

<Неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей президент Владимир Путин.>

Эпидимический процесс

Попова также сообщила — 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса.

«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала она.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране усложняется.

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