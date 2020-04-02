Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Выступая на совещании с федеральным кабинетом министров, глава государства отметил: «У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания».

Отметим, что данное совещание проходило в дистанционном режиме.

Напомним, что в России выявили уже почти 3000 заболевших коронавирусом. Более 20 человек умерли, почти 200 человек — выздоровели.

В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Подобного рода меры вводятся и в других регионах страны.