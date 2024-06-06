Просто необходимо выполнять мелкие бытовые дела неведущей рукой. Левше стоит работать правой рукой, и наоборот. Эффективность этого приема доказали несколько десятилетий назад, указывает Lenta.ru.

89 процентов испытуемых почувствовали увеличение скорости, точности и плавности работы недоминантной руки после 10 дней письменных упражнений.

Исследователи полагают, что это произошло в результате создания новых нейронных связей.

Также рекомендовано практиковать прогулки шагом задом наперед. Выполнение этого упражнения 10-15 минут в день в течение месяца может повысить гибкость подколенных сухожилий, укрепить мышцы спины, отвечающие за стабильность и гибкость позвоночника.

Ранее стало известно, какие продукты надо есть, чтобы достичь долголетия.

Главным условием достижения долголетия является правильное питание. Это ограничение доли белка животного происхождения в рационе. Но необходимо увеличить количество употребляемых бобовых и овощей.

Важным принципом правильного питания для долгих лет жизни является разнообразие. Чередование ферментированных продуктов со свежими растительными может обеспечить защиту организма от диабета, заболеваний сердца.

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