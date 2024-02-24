Стало известно, какие продукты надо есть, чтобы достичь долголетия

Главным условием достижения долголетия является правильное питание. Это ограничение доли белка животного происхождения в рационе, указывает Газета.Ru. Но необходимо увеличить количество употребляемых бобовых и овощей.

Важным принципом правильного питания для долгих лет жизни является разнообразие. Чередование ферментированных продуктов со свежими растительными может обеспечить защиту организма от диабета, заболеваний сердца.

Ранее назывались продукты, продлевающие жизнь. Также диетолог рассказала, кому легче всего похудеть. По ее убеждению, это удается лучше всего мужчинам и связано с более развитой мышечной массой — она даже в состоянии покоя расходует больше энергии. Как следствие — сжигает больше калорий.

Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы — как мужчинам, так и женщинам. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.

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