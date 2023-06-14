Названы продукты, продлевающие жизнь

Известный диетолог Меган Росси рассказала о продуктах, которые продлевают жизнь и способствуют контролю веса.

Употребление бобовых способствует долголетию, сообщает Daily Mail.

Фасоль, чечевица и нут продлевают жизнь, следует из результатов исследований.

Бобовые способствуют также стабилизации веса, указывает Газета.Ru.

Ранее диетолог рассказала, кому легче всего похудеть. По ее убеждению, это удается лучше всего мужчинам и связано с более развитой мышечной массой — она даже в состоянии покоя расходует больше энергии. Как следствие — сжигает больше калорий.

На более легкое похудение мужчины также влияет и мужской половой гормон тестостерон.

Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы — как мужчинам, так и женщинам. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.