Названы продукты, продлевающие жизнь

Употребление бобовых способствует долголетию, сообщает Daily Mail.
Фасоль, чечевица и нут продлевают жизнь, следует из результатов исследований.
Бобовые способствуют также стабилизации веса, указывает Газета.Ru.
Ранее диетолог рассказала, кому легче всего похудеть. По ее убеждению, это удается лучше всего мужчинам и связано с более развитой мышечной массой — она даже в состоянии покоя расходует больше энергии. Как следствие — сжигает больше калорий.
На более легкое похудение мужчины также влияет и мужской половой гормон тестостерон.
Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы — как мужчинам, так и женщинам. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.
А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.