Непростая вода. Почему нельзя плавать в фонтанах, и какие «противные» бактерии в них живут

1

Сколько бактерий плавают в фонтанах Новокузнецка

Корреспондент издания набрал в специальную емкость по 250 миллилитров воды из двух фонтанов. «Сомнительные» пробы он передал в Центр гигиены и эпидемиологии Новокузнецка.

Через неделю были готовы результаты исследования. Выяснилось, что самый грязный фонтан — в саду Металлургов, а чистый — возле городской администрации.

Причем в первом из них жидкость оказалась загрязненной как визуально, так и по составу. Содержание кишечной палочки в ней превысило норму вдвое. А в общих колиформных бактерий оказалось в 3−4 раза больше, чем у администрации.