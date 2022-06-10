Непростая вода. Почему нельзя плавать в фонтанах, и какие «противные» бактерии в них живут

Корреспондент издания набрал в специальную емкость по 250 миллилитров воды из двух фонтанов. «Сомнительные» пробы он передал в Центр гигиены и эпидемиологии Новокузнецка.
Через неделю были готовы результаты исследования. Выяснилось, что самый грязный фонтан — в саду Металлургов, а чистый — возле городской администрации.
Причем в первом из них жидкость оказалась загрязненной как визуально, так и по составу. Содержание кишечной палочки в ней превысило норму вдвое. А в общих колиформных бактерий оказалось в 3−4 раза больше, чем у администрации.
На фонтаны у администрации Новокузнецка и в саду Металлургов чаще всего жалуется население. По словам местных жителей, один из них пахнет протухшей рыбой, и в нем образовалась пена.
В Роспотребнадзоре объяснили, что обязательств по санитарной гигиене фонтанов почти нет.
В Роспотребнадзоре уточнили, что качество воды не контролируют. Предписаний на очистку не выдают, поскольку нет законов, регламентирующих состояние искусственного водоема.
«Санитарным законодательством не регламентируется контроль качества воды в фонтанах и искусственных водоемах, предназначенных для эстетического благоустройства города. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается как для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом», — отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также объяснили, что, кроме заболеваний, в фонтанах можно получить «электротравму». Дело в том, что к ним подведены различные коммуникации и подсветки.
И, к тому же, купание в фонтане — это нарушение общественного порядка. За него могут привлечь к административной ответственности. Однако регулируют это правоохранительные органы, а в законе соответствующего правонарушения не прописано.
«Такого правонарушения как купание в фонтане не существует, ответственность за подобные действия законом не предусмотрена. Однако запрещено нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, выражаться нецензурной бранью и вредить городское имущество. Если само купание сопровождается комплексом всех выше перечисленных действий, то можно это квалифицировать, как мелкое хулиганство», — напомнили в ведомстве.