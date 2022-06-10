10 июня
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Здоровье

Непростая вода. Почему нельзя плавать в фонтанах, и какие «противные» бактерии в них живут

В Роспотребнадзоре предостерегают: купание в фонтанах может быть небезопасно, особенно в жару. В их воде скапливаются бактерии и микробы, которые размножаются при высокой температуре. Человек может «подхватить» респираторную, энтеровирусную и ротавирусную инфекции, а еще — гепатит А. Какие микробы плавают в городских достопримечательностях и чем они опасны, разбиралось «Сибдепо».

Фонтан.
Фонтан.
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1
Сколько бактерий плавают в фонтанах Новокузнецка

Корреспондент издания набрал в специальную емкость по 250 миллилитров воды из двух фонтанов. «Сомнительные» пробы он передал в Центр гигиены и эпидемиологии Новокузнецка.

Через неделю были готовы результаты исследования. Выяснилось, что самый грязный фонтан — в саду Металлургов, а чистый — возле городской администрации.

Причем в первом из них жидкость оказалась загрязненной как визуально, так и по составу. Содержание кишечной палочки в ней превысило норму вдвое. А в общих колиформных бактерий оказалось в 3−4 раза больше, чем у администрации.

2
Почему именно эти фонтаны выбрали для исследования

На фонтаны у администрации Новокузнецка и в саду Металлургов чаще всего жалуется население. По словам местных жителей, один из них пахнет протухшей рыбой, и в нем образовалась пена.

3
Как чистят фонтаны

В Роспотребнадзоре объяснили, что обязательств по санитарной гигиене фонтанов почти нет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что качество воды не контролируют. Предписаний на очистку не выдают, поскольку нет законов, регламентирующих состояние искусственного водоема.

«Санитарным законодательством не регламентируется контроль качества воды в фонтанах и искусственных водоемах, предназначенных для эстетического благоустройства города. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается как для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом», — отметили в ведомстве.

4
Чем опасно купание в фонтанах

В Роспотребнадзоре также объяснили, что, кроме заболеваний, в фонтанах можно получить «электротравму». Дело в том, что к ним подведены различные коммуникации и подсветки.

И, к тому же, купание в фонтане — это нарушение общественного порядка. За него могут привлечь к административной ответственности. Однако регулируют это правоохранительные органы, а в законе соответствующего правонарушения не прописано.

«Такого правонарушения как купание в фонтане не существует, ответственность за подобные действия законом не предусмотрена. Однако запрещено нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, выражаться нецензурной бранью и вредить городское имущество. Если само купание сопровождается комплексом всех выше перечисленных действий, то можно это квалифицировать, как мелкое хулиганство», — напомнили в ведомстве.

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