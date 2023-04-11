Неравнодушные барнаульцы помогли женщине, которой стало плохо в центре города

Жительница Барнаула потеряла сознание на улице, но не осталась без помощи участливых горожан, сообщает Катунь 24.

Женщина вышла из здания банка на Новом рынке. Внезапно она потеряла сознание и упала.

Как рассказали очевидцы, рядом оказались две молодые девушки и парень, которые вызвали скорую и приподняли пострадавшей голову.

Пока помощь ехала, подошли и другие люди, среди которых оказалась врач одной из барнаульских поликлиник.

Медик попробовала опросить женщину, измерила пульс. По ее словам, пострадавшая находилась в сопоре — прекоматозном состоянии. У нее была бледная кожа и тяжелое дыхание.

Врач даже думала, что придется ее откачивать. Однако благодаря неравнодушию граждан, пострадавшая пришла в себя и даже смогла дойти до машины скорой помощи самостоятельно.

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