Несколько мифов о женской физиологии развеял эксперт

Первое, что отметил эксперт — убеждение о растягивающимся влагалище, если женщина постоянно занимается сексом.

На самом же деле орган постоянно меняет свою форму. Благодаря эластичным мускулам при возбуждении мышцы растягиваются. Если во время секса влагалище узкое, то это может говорить от том, что женщина испытывает напряжение.

Также врач отметила, что запах — это естественно. Он может зависеть от дня цикла, диет, уровня гормонов и гигиены.

Третий миф обычно пугает девушек. Многие считают, что сперма может нарушить естественную кислотность влагалища и навредить женскому здоровью. Действительно, pH спермы выше, и она способна нейтрализовать среду влагалища. Но продолжается эффект всего пару часов и не приводит к последствием.

Ранее сообщалось, что уменьшение сна может быть опасным признаком развития деменции.