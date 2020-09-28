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Здоровье

Несколько простых советов по защите от коронавируса дал эксперт

Отоларинголог Владимир Зайцев в интервью Sputnik дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Имбирь
Имбирь
ССО

С приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.

«Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», — порекомендовал врач.

Также следует обеспечить организм достаточным количеством витамина С. Он содержится во многих фруктах, например, цитрусовых и киви, а также в имбире и квашеной капусте.

Содержащие витамин C фрукты — лимон, лайм, грейпфрут — можно добавлять в чай, тогда получится двойная польза, отметил Зайцев. И посоветовал добавлять в кувшин воды пол-лимона и употреблять получившийся напиток небольшими глотками между приемами пищи, пишет Lenta.ru.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Лор добавил — рацион должен содержать зелень, так как помимо обеспечения организма витаминами это поможет очистить желудочно-кишечный тракт.

Мнение эксперта

Ранее глава китайской компании SinoVac, разработавшей вакцину CoronaVac, И Вэйдун признал невозможность создать эффективный на 100 процентов препарат.

Инактивированная вакцина против COVID-19 (состоит из частиц возбудителей, выращенных в специальной культуре, а затем убитых термообработкой либо клеточным ядом) оказалась самой эффективной из всех прорабатываемых видов.

Однако ни один препарат не может гарантировать полной защиты от инфекции.

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