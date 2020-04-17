Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 апреля 11°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Несколько тысяч случаев бессимптомного Covid-19 обнаружили в Поднебесной

В последние две недели в Китае обнаружили тысячи случаев бессимптомного протекания заболевания COVID-19, сообщает Caixin Wang.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

За две недели — в период с 1 по 14 апреля — в стране зафиксированы 6764 новых случая заболеваний, из них 588 у людей, прибывших из-за рубежа.

После объявления новой временной статистики в стране стартовало отслеживание обстановки в национальном масштабе в девяти провинциях, в том числе Хубэй, пишет bfm.ru.

В Юхане, который был эпицентром распространения болезни, проведут дополнительно 11 тыс. тестов.

Самое пристальное внимание будет уделено семьям, в которых были больные.

Между тем в Россию направлены китайские медики — для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа.

Группа экспертов сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость