Несколько тысяч случаев бессимптомного Covid-19 обнаружили в Поднебесной

За две недели — в период с 1 по 14 апреля — в стране зафиксированы 6764 новых случая заболеваний, из них 588 у людей, прибывших из-за рубежа.
После объявления новой временной статистики в стране стартовало отслеживание обстановки в национальном масштабе в девяти провинциях, в том числе Хубэй, пишет bfm.ru.
В Юхане, который был эпицентром распространения болезни, проведут дополнительно 11 тыс. тестов.
Самое пристальное внимание будет уделено семьям, в которых были больные.
Между тем в Россию направлены китайские медики — для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа.
Группа экспертов сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.