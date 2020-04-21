Руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер высказалась о скандале в Краснодарском крае, где чиновница местного минздрава потребовала от врачей обеспечить больницы бахилами.

Эта ситуация, по ее мнению, является «омерзительной».

«Мне кажется, очень важно максимально выпячивать и показывать такие вот омерзительные примеры. Чтобы медики учились уважать себя и свой труд. А руководители всех уровней чтобы понимали: нет бахил в регионе — сиди вот и шей ночами. Вместе с министром», — заявила Федермессер.

По ее словам, еще больше в данном случае расстраивает покорность аудитории. От них требуют того, что сами руководители должны им дать.

«И ведь так во всем. Дворник виноват в том, что нет песка лед посыпать. Врач в том, что нет таблеток или бахил. Солдат в том, что патроны не довезли», — приводит слова общественницы пресс-служба ОНФ.

По ее словам, случившееся очень точно характеризует то, как многие руководители в стране видят свою работу, пишет News.ru.

Ранее замглавы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

Маска. Дмитрий Лямзин

«В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы „Тайвек“, или маски лицевые, или очки, или респираторы… Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — возмутилась Игнатенко, очевидно, имея в виду под «манной небесной» индивидуальные средства защиты.

Чиновница уверена — изготовить бахилы самостоятельно не сложно: «две тряпочки сшить».

Игнатенко даже предоставила инструкцию, как именно следует действовать в такой ситуации: «Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего».

В заключение речи чиновница пристыдила врачей ЦРБ Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии.

Нужно ли медикам самостоятельно шить еще и костюмы, Игнатенко не уточнила, но добавила, что за тысячу рублей «в вашем колхозе» (Усть-Лабинск имеет статус города) любая женщина «нашьет», если она «шить умеет, портниха».