Скандал: чиновница «разнесла в пух и прах» медиков за нежелание пошить себе бахилы

Замглавы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

«В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы „Тайвек“, или маски лицевые, или очки, или респираторы… Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — возмутилась Игнатенко, очевидно, имея в виду под «манной небесной» индивидуальные средства защиты.

Чиновница уверена — изготовить бахилы самостоятельно не сложно: «две тряпочки сшить».

Игнатенко даже предоставила инструкцию, как именно следует действовать в такой ситуации: «Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего».

В заключение речи чиновница пристыдила врачей ЦРБ Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии.

Нужно ли медикам самостоятельно шить еще и костюмы, Игнатенко не уточнила, но добавила, что за тысячу рублей «в вашем колхозе» <Усть-Лабинск имеет статус города> любая женщина «нашьет», если она «шить умеет, портниха», пишет Lenta.ru.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с коронавирусом, пишет vz.ru.

«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», — написал Пушков в Twitter.

Ранее власти Пермского края призвали жителей самим шить медицинские маски из-за их дефицита. По словам замруководителя администрации региона Льва Гершанка, маски можно сделать из марли, бинта и куска ткани. Он добавил, что так граждане смогут обезопасить себя и близких, а также заявил, что «четырехслойная маска не хуже, чем стандартная одноразовая».