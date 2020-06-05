Жители Алтайского края очень недовольны реорганизацией в Центре охраны материнства и детства

Заведующий отделением ортопедии краевого Центра охраны материнства и детства Арсен Осипов заявил , что на оказание плановой ортопедической и экстренной помощи в связи с реорганизацией учреждения вместо 100 коек будет 50. И это для детей со всего края. Жители региона завалили Instagram краевого минздрава претензиями и вопросами. Представители ведомства пояснили, почему койки не вернут.

«100 койко-мест верните назад», — пишут в минздрав пользователи соцсети.

«За 3 дня 18 госпитализированных и хватит 50 койко-мест? Что-то у вас не сходится», — подозревают жители края.

В минздраве ответили, что медицина не стоит на месте — методики лечения изменились и теперь период выздоровления сократился.

«Кроме того, детей с данными патологиями принимает Федеральный центр травматологии и ортопедии, забрав тем самым на себя плановых пациентов. Поэтому необходимости сегодня в 100 койках нет», — ответили в ведомстве.

«Оба отделения всегда были под завязку. А в центре травматологии и ортопедии детских коек всего 15 и очереди», — добавляет один из комментаторов.

Люди пишут, что очереди на плановые операции в федеральном центре приходится ждать по 1,5−2 года, а также просят «не обманывать народ».

Палата. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Как уже сообщалось, службу детской травматологии и ортопедии реорганизуют. Сейчас детская травматологическая помощь раздроблена между разными учреждениями. После формирования нового крупного отделения, сюда перейдут работать как сотрудники Центра материнства, так персонал горбольницы № 12.

Арсен Осипов надеялся, что минздрав решит вопрос по-другому. Он рассчитывал, что отделение больницы № 12-й больницы переведут в детскую больницу № 7, которая уже давно работает на оказание экстренной и неотложной помощи детям.