Заявивший о переводе в дворники алтайский врач боится коллапса

Из-за реорганизации и сокращения коечного фонда в ортопедической помощи может возникнуть коллапс. Об этом в интервью « Вести Алтай » рассказал заведующий отделением ортопедии краевого Центра охраны материнства и детства Арсен Осипов, который накануне оказался в эпицентре врачебного скандала.

Как уже сообщалось, службу детской травматологии и ортопедии реорганизуют. Сейчас детская травматологическая помощь раздроблена между разными учреждениями. После формирования нового крупного отделения, сюда перейдут работать как сотрудники Центра, так персонал горбольницы № 12.

Арсен Осипов надеялся, что минздрав решит вопрос по-другому. Он рассчитывал, что отделение больницы № 12-й больницы переведут в детскую больницу № 7, которая уже давно работает на оказание экстренной и неотложной помощи детям.

«Там находится отделение детской хирургии, реаниматология, там есть дежурные врачи, дежурные медсестры, стационар в круглосуточном режиме принимает больных. А наш Центр охраны материнства и детства — это плановая больница, где оказывают помощь детям, чьи заболевания не угрожают жизни», — сказал доктор.

К тому же, ожидается сокращение коечного фонда на оказание плановой ортопедической и экстренной помощи — вместо 100 коек будет 50 для детей со всего края.

«Сейчас я боюсь коллапса. Я боюсь, что мы задохнемся. Мы в таком положении, что если к нам сегодня ночью привезут пациента, которого срочно надо оперировать, то у нас нет дежурной операционной сестры, нет дежурного анестезиолога, нет условий для оказания неотложной медпомощи детям, если ее необходимо будет оказать в течение нескольких минут», — говорит Осипов.

По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, уже давно обсуждалось создание отделения экстренной помощи на базе травматологии. Он отметил, что планируется строительство нового корпуса, где разместят отделения детской хирургии и онкологии с современными операционными, в том числе детская нейрохирургия.