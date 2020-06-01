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Жизнь

«Это недоразумение». Минздрав прокомментировал сокращение детских врачей-травматологов в Барнауле

В Центре охраны материнства и детства, где высококлассным врачам-травматологам предложили должности дворников и уборщиков, грядет масштабная реорганизация, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав Алтайского края.

«В Центре работают высококлассные специалисты. Но плановая медпомощь сейчас уменьшена, — прокомментировал министр. Мы давно обсуждали, что на базе травматологии должно быть организовано и отделение экстренной помощи в круглосуточном режиме на 30 коек. Кроме того, уже есть проект строительства нового корпуса Центра. Так что речь идет о расширении отделения, а не о сокращении».

В новом корпусе Центра разместят отделения детской хирургии и онкологии с современными операционными, в то числе детская нейрохирургия. Кроме того, сюда будут поступать дети с сочетанной травмой, в том числе с нейротравмой, с различными урологическими патологиями. Стационар общей площадью 19 тысяч кв.м. рассчитан на 165 коек.

Сейчас, по словам министра, детская травматологическая помощь раздроблена между разными учреждениями. После формирования нового крупного отделения, сюда перейдут работать как сотрудники Центра, так персонал горбольницы № 12.

Заведующим отделения станет доктор медицинских наук, главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов.

«Увольнять никого не планировалось, нужно было просто перевести всех сотрудников, — сказал Попов. — Но по трудовому законодательству при переводе мы обязаны предложить абсолютно все вакантные должности, на которые работник имеет права. Так возникли неврачебные должности. Это недоразумение. Сегодня вопрос урегулирован».

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