Неуязвимые. Академик РАН рассказал о людях, которым не страшен COVID-19

Эксперт подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.
«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — рассказал Арег Тотолян.
Ранее ученые Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета объяснили бессимптомное протекание коронавируса. По их мнению, это говорит о проблемах с иммунитетом: организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный.