Неуязвимые. Академик РАН рассказал о людях, которым не страшен COVID-19

Эксперт подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — рассказал Арег Тотолян.