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Здоровье

Неуязвимые. Академик РАН рассказал о людях, которым не страшен COVID-19

Некоторые люди не заражаются новой коронавирусной инфекцией, даже если многократно с ней контактируют. Причины этого пока не известны, но ученые пытаются их выяснить, рассказал российский иммунолог, академик РАН Арег Тотолян. Его слова приводит РИА «Новости».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Эксперт подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — рассказал Арег Тотолян.

Ранее ученые Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета объяснили бессимптомное протекание коронавируса. По их мнению, это говорит о проблемах с иммунитетом: организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный.

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