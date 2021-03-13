«Ничего подобного раньше не было». Доктор Комаровский рассказал, как болел коронавирусом

Знаменитый теле-доктор Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале «Vласть vs Vлащенко», как обнаружил, что болен коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Как вам легко поставить себе диагноз COVID-19? Как только вы им заболеете, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было», — объяснил Комаровский.

По словам врача, когда он заболел, то много спал и потерял обоняние. Заметил он это благодаря деревенской колбасе. «Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: „Какая классная колбаса, не воняет вообще“. На что она ответила, что в доме нечем дышать», — рассказал теле-доктор.

Комаровский решил убедиться, что это именно коронавирус, достал из холодильника горчицу, но не почувствовал никакого запаха. «И тогда я понял, что он пришел ко мне», — поделился врач.

Ранее Евгений Комаровский перечислил в своем Instagram главные признаки, позволяющие заподозрить развитие пневмонии.