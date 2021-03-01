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Здоровье

Медик назвал главные симптомы пневмонии, которые помогут не тянуть с походом к врачу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил в своем Instagram главные признаки, позволяющие заподозрить развитие пневмонии.

В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний.
В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний.
Дмитрий Лямзин.

Главным симптомом заболевания Комаровский назвал кашель. Кроме того, следует обратить внимание на невозможность сделать глубокий вдох — такая попытка вызывает приступ кашля.

«Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью», — отметил медик.

Также о пневмонии может говорить «одышка при невысокой температуре тела»

«Ухудшение после улучшения или любая „простудная болезнь“, длящаяся более семи дней», — назвал Комаровский еще один признак.

Среди других симптомов он также отметил выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).

В завершение Комаровский добавил, что при пневмонии и высокой температуре не помогают парацетамол или ибупрофен.

Ранее эксперты описали влияние коронавируса на легкие сразу после заражения.

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