Медик назвал главные симптомы пневмонии, которые помогут не тянуть с походом к врачу

Главным симптомом заболевания Комаровский назвал кашель. Кроме того, следует обратить внимание на невозможность сделать глубокий вдох — такая попытка вызывает приступ кашля.
«Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью», — отметил медик.
Также о пневмонии может говорить «одышка при невысокой температуре тела»
«Ухудшение после улучшения или любая „простудная болезнь“, длящаяся более семи дней», — назвал Комаровский еще один признак.
Среди других симптомов он также отметил выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).
В завершение Комаровский добавил, что при пневмонии и высокой температуре не помогают парацетамол или ибупрофен.
Ранее эксперты описали влияние коронавируса на легкие сразу после заражения.