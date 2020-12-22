Новая серия фиточая «Алфит» в гранулах: когда вкусное бывает полезным

Можно ли приготовить полезный травяной чай, чтобы он был еще и вкусным? Конечно! Новая линейка гранулированных чаев ТМ «Алфит» этому отличное доказательство. Новые виды фиточая удивят даже самых ярых приверженцев натуральных напитков.

Технологам барнаульского предприятия удалось совершить настоящую революцию — совместить в гранулах традиционную фитотерапию и ожидания чайных гурманов. Уникальная технология производства позволила получить вкусные и полезные виды травяного чая в гранулах для повседневного использования.

«Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений. Почувствуйте заботу о вашем здоровье с помощью вкусного напитка и приятным ароматом! Алтайские чайные традиции мы храним для вас!» — отметили на предприятии.

И сразу рассказали рецепт применения. Итак, залейте одну чайную ложку травяных гранул стаканом кипятка и дайте настояться 2−3 минуты.

Также гранулы можно засыпать в фильтр-пакет, а если ароматные гранулы использовать во френч-прессе — напитка хватит на всю компанию. Приятного чаепития!

Новая серия фиточая «Алфит» в гранулах. Архив компании «Алфит»

В состав новой линейки входят: Чага с чабрецом и шиповником.

Гибискус с мелиссой и душицей

Согревающий глинтвейн.

Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.

Витаминный с облепихой и малиной.

Приобрести новую продукцию можно в фирменных торговых точках «Алфит» или у наших партнеров.

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