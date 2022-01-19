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Здоровье

Новые правила на период пандемии анонсировала Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о существенных изменениях в работе системы здравоохранения в период обострения пандемии.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Так, речь идет о сокращении карантина по «омикрону» до семи дней, расширении перечня услуг, предоставляемых посредством телемедицины, оформлении больничных дистанционно.

«Основная нагрузка подъема заболеваемости будет приходится на амбулаторную сеть», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, уже сейчас необходимо обеспечить медработников первичного звена СИЗ, провести обучение медперсонала, организовать отдельные зоны для приема пациентов и установить графики дежурств врачей.

Отличие «омикрона» от других штаммов в том, что он распространяется быстрее, симптомы проявляются раньше, но и срок, в течение которого один больной может заразить здоровых людей, ниже, пишет bfm.ru.

Кремль не обсуждает введение новых локдаунов в масштабах страны, сообщает «Коммерсантъ». Отдельные ограничения могут быть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но их введение остается за главами регионов.

Ранее российский врач заразился омикроном и подробно описал течение заболевания.

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