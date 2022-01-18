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Здоровье

Российский врач заразился омикроном и подробно описал течение болезни

Омикрон-штамм коронавируса имеет высокую заразность, различные симптомы и короткий инкубационный период, рассказал российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко после того, как заразился новым вариантом инфекции.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

«Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов», — написал Чуйко в Facebook.

У омикрона короткий инкубационный период — один-три дня, заявил специалист.

Начинается заболевание с насморка, редко с кашля, так как последний обычно приходит на этапе выздоровления. В большинстве случаев не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса, пишет Lenta.ru.

«Температурный период не очень длительный — 2−3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры», — объяснил реаниматолог.

По его словам, у омикрон-штамма разнообразные симптомы. В одной семье люди могут болеть по-разному. От чего это зависит — пока понять не получается, добавил врач.

Учитывая высокую заразность омикрона, считает Чуйко, большинство населения переболеет новым штаммом в ближайшее время.

Специалист призвал жителей России скорректировать свои планы исходя из ситуации с омикрон-штаммом.

Между тем губернатор Алтайского края Виктор Томенко ревакцинировался перед атакой омикрона, ожидаемой на Алтае в конце января.

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